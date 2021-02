L’ultima partita vinta risale al febbraio del 2020, quando a Dubai batteva il connazionale Gasquet in 2 set prima di arrendersi in semifinale a Novak Djokovic. Da lì in poi un infortunio, la pandemia e una ripresa dove Gael Monfils non è più stato lo stesso. Il francese, testa di serie n°10 del tabellone, è infatti sorpreso nella battaglia in 5 set contro il promettente finlandese Ruusuvuori, affacciatosi lo scorso anno con discreta costanza tra i primi 100 del mondo. Ruusuvuori è passato col punteggio di 3-6 6-4 7-5 3-6 6-3, sancendo così la prima caduta prestigiosa tra i big del tabellone maschile. Il finlandese così si apre il tabellone e troverà al secondo turno il vincente della sfida tra Nishioka e Martinez.

Decisamente più semplice la vita all’esordio per il campione dell’edizione 2014 di questo torneo, Stan Wawrinka. Lo svizzero ha regolato senza troppe difficoltà il portoghese Pedro Sousa: 6-3 6-2 6-4 il punteggio a favore del vodese. Al secondo turno la sfida contro Fucsovic o Polmans.

Buona la partenza anche della testa di serie n°14 del tabellone, Milos Raonic. Il canadese passa in 3 set su Federico Coria: 6-3 6-3 6-2. Al secondo turno per Raonic arriva l’incrocio contro il francese Moutet, vincitore in 5 set sul padrone di casa Millman.

Avanti Thiem: Kukushkin fuori in tre set

Bastano tre set all'austriaco per archiviare la pratica Kukushkin e strappare il pass per il secondo turno. Secco 3-0 con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-2 in 2 ore e 42 e numero 3 del mondo che adesso sfiderà il vincente della sfida tra Koepfer e Dellien. Il kazako spreca il set point dopo 12 game del primo set, poi crolla sotto i colpi di un Thiem in crescita con il passare dei minuti. 21esima eliminazione al primo turno di uno Slam in 39 apparizioni per Kukushkin.

