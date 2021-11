La notizia era nell’aria ormai da settimane, ora è arrivata anche l’ufficialità: gli Australian Open 2022, primo Slam della prossima stagione, avranno l’obbligo di vaccino anti-Covid per la partecipazione. Ad annunciarlo è stato Craig Tiley, l’attuale CEO di Tennis Australia, a The Today Show:

“Tutti sul posto – i fan, lo staff e i giocatori – dovranno essere vaccinati per partecipare agli Australian Open di quest’anno”.

In dubbio la presenza del n° 1 del mondo, Novak Djokovic. Il serbo insegue il decimo successo in Australia ed il 21° Slam in carriera, ma ha espresso più volte perplessità sulla scelta dell'Happy Slam di escludere i giocatori non vaccinati.

Tiley su Djokovic

“Ci sono state molte speculazioni sulla posizione di Novak. Ha notato e detto pubblicamente che si tratta di una questione privata. Ci piacerebbe vedere Novak qui ma sa che deve essere vaccinato per poter giocare”.

