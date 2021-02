Tennis

Eurosport Cube, Matteo Berrettini: "Soffro da matti a vedere i match della mia fidanzata!"

Intervistato da Barbara Schett e Mats Wilander nel Cube di Eurosport, Matteo Berrettini racconta le difficoltà incontrate nel match contro Machac, come è riuscito a tornare in forma perfetta e la sofferenza nel guardare da fuori i match della fidanzata Alja Tomljanovic: "Preferirei giocare io piuttosto che poter solo guardare e tifare per lei. E' uscita ma deve essere orgogliosa del match fatto".

00:03:21, 74 Visualizzazioni, 2 ore fa