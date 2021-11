è uno dei favoriti per la vittoria alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica. Il russo, vincitore degli US Open e numero 2 del ranking ATP, ha tutte le carte in regola per imporsi al PalaAlpitour di Torino, dove la kermesse andrà in scena dal 14 al 21 novembre. Il 25enne è stato inserito nel girone col tedesco Alexander Zverev, col nostro Matteo Berrettini e col polacco Hubert Hurkacz . Medvedev in conferenza stampa ha parlato anche della sua partecipazione al primo Slam del 2022, ovvero l'Australian Open: