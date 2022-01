Tennis

Australian Open, Berrettini dopo successo con Alcaraz: "Una delle più belle vittorie della mia carriera. Servivano..."

AUSTRALIAN OPEN - Matteo Berrettini commenta la vittoria in 5 set dopo quattro ore contro Carlos Alcaraz ed ammette: "E' stata una delle partite più belle ed intense giocate nella mia carriera. Il mio coach Santopadre mi ha detto che oggi servivano gli attributi e il cuore e li ho messi in campo. Era orgoglioso di me. Carreno? Avversario tosto ma posso batterlo".

