Tennis

Australian Open, Berrettini in esclusiva: "Manca un piccolo grande passo per vincere uno Slam. Con Nadal partito lento"

AO - Il n° 1 italiano analizza con lucidità la sconfitta contro Nadal in semifinale: "Differenza tra me e lui? L'essere abituati a questo tipo di match. Federer, Djokovic e Nadal continuano a essere fonte di ispirazione per me. Ora selezionerò più i miei impegni: sicuramente non sarò un giocatore da 30 tornei l'anno" (Intervista Matteo Zorzoli, montaggio Francesco Quatraro)

00:05:55, un' ora fa