Tennis

Australian Open, Berrettini si arrende alla legge di Nadal: il match in 5'

AUSTRALIAN OPEN - Il maiorchino regola l'azzurro 6-3 6-2 3-6 6-3 e centra la sesta finale a Melbourne in carriera. Domenica alle 9:30 proverà a bissare il trionfo del 2009 e a mettere in bacheca il 21° Slam, uno in più di Federer e Djokovic: attende il vincente di Medvedev-Tsitsipas. Berrettini da lunedì sarà il n° 6 del mondo

00:05:19, un' ora fa