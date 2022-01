Tennis

Australian Open, Intervista a Lorenzo Musetti: "Devo migliorare sul veloce"

Intervistato in esclusiva da Eurosport, Lorenzo Musetti commenta con rammarico la sua sconfitta contro De Minaur: "Le superfici troppo veloci non mi piacciono, ma m'allenerò per migliorare".

00:02:58, un' ora fa