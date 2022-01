Tennis

Australian Open, John McEnroe al Cube: "Sinner? Disponibile ad allenarlo part-time"

AUSTRALIAN OPEN - Le parole della leggenda del tennis mondiale in esclusiva a Eurosport: "Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere sarei ben felice"

00:00:48, 30 minuti fa