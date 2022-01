Tennis

Australian Open, Kyrgios torna in grande stile: rivivi l'esordio del bad boy in 3'

AUSTRALIAN OPEN - Spettacolo e concretezza in poco meno di due ore! Nick Kyrgios, assente da settembre, mette il tennis in prima pagina e supera il britannico Broady in tre set: 6-4, 6-4, 6-3

00:03:00, 2 ore fa