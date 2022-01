Suona tipo Hingis, ma senza una h. Inglis. Maddison Inglis. Numero 133 del mondo, australiana, alla prima presenza di sempre nel main draw di uno slam. E’ la sua la sorpresa della notte, sempre che di sorpresa, ormai, nel tennis femminile, si possa parlare. Più che altro lo standard: si arriva, si conquista, si sparisce. E poi, magari, si torna. Vedremo cosa combinerà più tardi la campionessa in carica Emma Raducanu, in crisi di risultati post successo a New York, ma nel mentre la sua ‘compagna’ di quell’avventura, la canadese Leylah Fernandez, finalista a Flushing Meadows, è già fuori. L’impresa appunto è della padrona di casa Inglis, che si è imposta per altro con un perentorio 6-4 6-2. Una partita dove l’australiana ha sbagliato di meno e dove la Fernandez, ci contro, è mancata tanto. E così, alla fine, a festeggiare, è stata la Inglis, alla prima vittoria di sempre in carriera non solo nel tabellone principale di uno slam ma anche contro un’avversaria Top50.

L’altra notizia della nottata è la caduta di Petra Kvitova. L’Australia non è mai stato suo feudo di conquista, lei che non ama l’eccessivo caldo. Anche in una giornata soleggiata ma sui 20 gradi, con parecchio vento, Kvitova è stata preda della rediviva Cirstea, che “nell’era covid” ormai, dentro gli slam, non è nuova ad exploit. La romena è passata col punteggio di 6-2 6-2, in un match dominato. Al secondo turno pesca la Kucova.

Meglio, invece, le altre big. A partire da Iga Swiatek. La polacca pescava la britannica Dart, che dopo una bella partenza però si è presa in faccia 11 game consecutivi. Da 3-1 Dart infatti la Swiatek ha chiuso per 6-3 6-0. Impietosa, davvero, la prova di forza. Per Swiatek ora la svedese Peterson.

Bene anche Muguruza. La vincitrice delle WTA Finals 2021 fa un buon esordio contro la francese Burel: 6-3 6-4. Per la spagnola ora un bel secondo turno contro la veterana Cornet.

A proposito di WTA Finals, ottimo l’esordio in Australia anche dell’estone Kontaveit, finalista a Guadalajara e protagonista assoluta degli ultimi 5 mesi del tennis femminile. Kontaveit non si fa impensierire dal gioco di Siniakova, che si arrende con un netto 6-2 6-3. Per l’estone al secondo turno c’è una tra la promettente Clara Tauson e la veterana padrona di casa Sharma. Più probabile la prima.

Non tradisce le attese nemmeno Halep. Anche per l’ex campionessa slam esordio con vittoria in due set sulla polacca Frech: 6-4 6-3 il punteggio a favore di Halep.

Da segnalare inoltre la vittoria della padrona di casa Sam Stosur. La veterana, all’ultimo torneo della carriera prima del ritiro, prova a darsi una chance in più. Vittoria tutto orgoglio, in rimonta, contro l’americana Anderson: 6-7 6-3 6-3.

