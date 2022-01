Tennis

Australian Open -Tennis 360, Ep.4: Un Kyrgios ammirabile, ma per battere i Top ormai non

AUSTRALIAN OPEN - Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno, insieme a Fabio Colangelo, analizzano la quarta giornata del torneo 2022: un ottimo Nick Kyrgios ormai non basta più per battere i Top. L'analisi anche delle cadute nel femminile di Muguruza, Raducanu e Kontaveit. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport al termine delle partite dell'Australian Open.

00:56:06, 25 minuti fa