Tennis

Australian Open, Zverev dopo la vittoria su Albot: "Cosa farò stasera? Penso mi ubriacherò"

AUSTRALIAN OPEN - Dopo il rotondo successo contro Albot che gli spalanca le porte degli ottavi di finale, Alexander Zverev strappa un sorriso a tutti con la sua risposta su cosa farà in serata: "Penso mi ubriacherò, qui in Australia vedo che è una cosa molto popolare e perché no?".

00:00:38, 6 minuti fa