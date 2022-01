Tennis

Boris Becker al Cube: "Consiglio a Djokovic di vaccinarsi se vuole continuare a vincere"

TENNIS – Gli Australian Open sono al via, senza la testa di serie numero 1, Novak Djokovic: la sua vicenda ha tenuto banco per giorni, ma alla fine il serbo si è dovuto arrendere e ha abbandonato l’Australia e il sogno di puntare al 21° titolo in uno Slam. Ecco cosa ne pensano gli esperti di Eurosport, Boris Becker e Mats Wilander.

