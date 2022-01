Tennis

Camila Giorgi in esclusiva: "Covid? Niente alibi. Sono felice del mio torneo. Che livello Berrettini e Sinner!"

AUSTRALIAN OPEN - La tennista marchigiana dopo la sconfitta al terzo turno contro la n° 1 del mondo, Ash Barty: "Sono felice del mio torneo, ho giocato partite molto intense". Giorgi aveva saltato i tornei in preparazione allo Slam per la positività al Covid: "Il virus ormai è passato. Niente alibi". E sui prossimi impegni: "Ora mi preparo per San Pietroburgo"

00:02:01, 31 minuti fa