Tennis

Cube, Mats Wilander analizza la vittoria di Nadal: "Berrettini messo alle corde con colpi veloci"

AUSTRALIAN OPEN - Nel Cube di Eurosport, Mats Wilander fornisce una chiave di lettura della vittoria in quattro set strappata da Rafa Nadal ai danni di Matteo Berrettini nella semifinale degli Australian Open 2022. Lo spin dei colpi di Rafa ha relegato l'azzurro in un angolo per gran parte del match.

00:01:19, 7 minuti fa