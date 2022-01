Tennis

Medvedev: "Polemica con l'arbitro? Ho commesso un errore"; il russo commenta la vittoria in semifinale Australian Open

AUSTRALIAN OPEN - Dopo aver vinto in 4 set contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale degli Australian Open 2022, Daniil Medvedev ha commentato a caldo il suo trionfo. Il russo ha poi dichiarato di aver commesso un errore nell'insultare il giudice di sedia durante il match. In finale affronterà Rafa Nadal, a caccia del suo 21° titolo Slam. Un appuntamento da non perdere su Eurosport e Discovery+.

00:05:51, 25 minuti fa