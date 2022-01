Tennis

Rafa Nadal analizza la vittoria su Matteo Berrettini al Cube: "Non avrei mai pensato di tornare su questi livelli"

AUSTRALIAN OPEN - Intervistato al Cube di Eurosport, Rafa Nadal commenta la sua vittoria in quattro set su Matteo Berrettini in semifinale degli Australian Open. Lo spagnolo se la vedrà con il vincente tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas in finale. "Non avrei mai pensato di tornare a giocare su questi livelli", ha commentato il maiorchino.

00:04:17, 12 minuti fa