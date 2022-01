Un sogno che diventa realtà! Amanda Anisimova, giovanissima americana classe 2001, stende la campionessa in carica Naomi Osaka e si guadagna un match contro la numero 1 al mondo: Ash Barty. Una vittoria meritata quella della nativa di Freehold, New Jersey, che si dimostra più solida della sua rivale e chiude al super tiebreak: 4-6, 6-3, 7-6 (5).

Sotto di un set, la numero 60 del mondo non si è disunita. Anzi, è salita di colpi, e ha chiuso al tiebreak un match che poteva finire anche prima. Decisamente prima. Insomma, i dati parlano chiaro: 46 vincenti contro 21, 116 punti contro 109, il 100% di punti vinti a rete e la bellezza di 11 ace, molti dei quali decisivi. Anisimova tornerà in campo domenica: ora che ha sconfitto la campionessa, sky is the limit.

Osaka è fuori! Anisimova firma l'impresa: rivivi il match in 3'

Vika Azarenka stende Svitolina

Non c'è regalo più dolce per Vika Azarenka, che veder comparire il nome di Elina Svitolina sul suo tabellone. Al terzo turno, la bielorussa allunga la striscia vincente contro l'ucraina sul 5-0. Sul cemento della Rod Laver Arena va in scena un vero e proprio no-match: 6-0 6-2 il punteggio finale, che restituisce solo in parte il divario di condizione materializzatosi sul campo.

Svitolina sbaglia praticamente tutto, a partire da quei 13 errori non forzati nel primo set, che le costano un salatissimo bagel in appena 26 minuti. Anemica e discontinua nello scambio, Svitolina si fa ipnotizzare dalla veterana bielorussa senza trovare mai il timing giusto per reagire.

La numero 15 del seeding estrae qualcosina in più nel secondo parziale, quando riesce a racimolare due game, cinque palle break e ad annullare cinque match point. Azarenka invece, sbaglia poco o nulla: per lei ora si apre una concreta finestra sulla possibilità di eguagliare (o addirittura migliorare) la sua ultima corsa degna di nota a Melbourne: quei quarti di finale raggiunti nel 2016.

Azarenka concede solo 2 game a Svitolina: gli highlights

Krejcikova avanti su Ostapenko

Per la campionessa 2012 e 2013, ci sarà Barbora Krejcikova agli ottavi. La testa di serie numero 4 riesce a rimontare il tennis grezzo ma efficace della Ostapenko, in un derby tra regine parigine. Il 2-6 6-4 6-4 finale però, non può tranquillizzare la ceca in vista del match contro Vika: la bielorussa quest'oggi si è dimostrata particolarmente famelica. Krejcikova invece, si è fatta stanare troppe volte dal dritto granitico della lettone, che l'ha tramortita durante tutto il 1° set. Il buon momento della Ostapenko tuttavia, diventa presto un fuoco di paglia. Il break della svolta arriva al 9° game del secondo set, e da lì Krejcikova comincia a comandare ogni duello in un match contrassegnato da tanti vincenti (23 Krejcikova, 40 Ostapenko) e colpi spezzati, estemporanei.

Krejcikova rimonta Ostapenko e va agli ottavi: gli highlights

Sakkari, che roba!

Chi punta a degli ottavi da protagonista è senza dubbio Maria Sakkari, che in due set annulla la Kudermetova 6-4 6-1, prenotando l'americana Jessica Pegula (vincente quest'oggi su Parrizas Diaz). Dopo un primo set in rimonta, la greca sfrutta la spinta del finale di 1° parziale per sotterrare la Kudermetova in soli 30' di 2° set. Nel finale, Kudermetova regala la partita alla greca, collezionando ben 32 errori non forzati a fronte di soli 15 vincenti.

Sakkari ha vita facile con Kudermetova, gli highlights

Badosa a fatica

Ha dovuto sudare non poco, ma va agli ottavi anche Paula Badosa. L’Australia, che qualche anno fa aveva lanciato la giovanissima Marta Kostyuk, torna ad esaltare l’ucraina che oggi vende carissima la pelle. Sotto un set e un break, Kostyuk è riuscita a ribaltare il parziale e chiudere il secondo set per 7-5. Una battaglia che è stata poi tale anche nel terzo set, ma in cui Badosa si è fatta bastare il break in avvio: 6-2 5-7 6-4 il finale che vale alla tesa di serie n°8 gli ottavi con la Keys.

Badosa agli ottavi, Kostyuk superata in tre set: gli Highlights

Keys si conferma su Wang

In striscia aperta Madison Keys si è confermata vincente, ma che fatica contro Qiang Wang. Reduce da 7 vittorie consecutive, la Keys ha messo lì anche l’ottavo successo, ma per battere l’avversaria cinese ha avuto bisogno di una gran rimonta e del tie-break decisivo del terzo set: 4-6 6-3 7-6(2) il finale di partita. Con Badosa può uscire un incrocio davvero interessante.

