Anche l’entry list dell’ATP 250 di Delray Beach è diventata di dominio pubblico nelle scorse ore. Il torneo, che normalmente ha collocazione a febbraio, è stato anticipato a gennaio per consentire al tennis maschile di avere una ripartenza prima della bolla di Melbourne. A comandare il campo partecipanti, allo stato attuale, è il canadese Milos Raonic, numero 14 del mondo. Di scena anche il cileno Cristian Garin, l’americano John Isner, il britannico Daniel Evans, il polacco Hubert Hurkacz, il francese Adrian Mannarino, l’altro USA Reilly Opelka e il giapponese Kei Nishikori, che negli States fa storicamente base. Saranno loro, ove non ci dovessero essere rinunce di nessun genere, le otto teste di serie. Da non sottovalutare alcune altre presenze importanti, come quelle di Frances Tiafoe, del canadese Vasek Pospisil, appena nominato “Comeback Player of the Year”, e del britannico Cameron Norrie. C’è soltanto un italiano al via, ed è Gianluca Mager, attuale numero 100 della classifica mondiale, che ha dunque scelto una strada diversa da sei suoi connazionali, che esordiranno invece ad Antalya. Nessuna traccia di Lorenzo Sonego, del quale appare ormai chiara l’intenzione di partire direttamente dall’Australia.