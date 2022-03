Tennis

Dolgopolov in esclusiva dall'Ucraina: "Nessuno vuole morire, ma è il nostro Paese"

Intervista esclusiva all'ex tennista ucraino (n° 13 del mondo nel 2012), racconta la scelta di arruolarsi e di tornare a Kiev per difendere il suo Paese: "Ho imparato a sparare. Sono sicuro che nessuno dei nostri ragazzi vuole morire o essere coinvolto, ma è la nostra terra, la nostra casa. Capisco che non è colpa dei tennisti, ma ogni russo è responsabile finché non ferma Putin"

00:08:08, 2 ore fa