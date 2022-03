Una giornata decisamente movimentata per Nick Kyrgios: l'australiano ha perso nei quarti di finale di Indian Wells contro l'eterno Rafa Nadal . Dopo 2 ore e 48 minuti di lotta, il maiorchino ha chiuso il match sul 7-6 5-7 6-4. In mezzo, uno show dell'australiano. Tra servizi dal basso, polemiche col giudice di sedia, racchette frantumate e persino un siparietto con Ben Stiller sugli spalti.

L'incidente è stato sfiorato sul finale, quando in un attimo di frustrazione, Kyrgios ha scagliato al suolo la sua racchetta, la quale rimbalzando ha sfiorato la testa di un ball boy.

"Che cosa vorreste sentirmi dire a proposito? Era la mia intenzione? No. Ho per caso lanciato la racchetta vicino a lui? E' finita a un metro dal mio piede, è rimbalzata e l'ha quasi colpito", si è giustificato Kyrgios nella conferenza post partita. "Sono umano, Queste cose succedono. Ovviamente è stato un episodio sfortunato". L'australiano ha poi pubblicato uno screenshot della chat con Tei Park, ball boy coinvolto nel quasi-incidente. Kyrgios gli chiederà scusa di persona, regalandogli anche una racchetta (questa volta integra).

Ad inizio terzo set invece Kyrgios coinvolge anche un incolpevole Ben Stiller nella mischia, cercando di rispondere a un disturbatore tra gli spalti. "Sei bravo a giocare a tennis?", urla Kyrgios nei confronti dello spettatore. "No", gli risponde il ragazzo, che poi incassa anche il vincente dell'australiano: "Esattamente, quindi non dirmi come giocare a tennis", piccola pausa, poi indica Ben Stiller - fan di Rafa - sugli spalti: "Secondo te dico a lui come recitare?", e punto in cassaforte.

