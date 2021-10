Nella serata californiana, il tonfo più rumoroso è quello di Maria Sakkari. La tennista ateniese, dopo l’entusiamante corsa fino alla semifinale dello US Open, esce di scena prematuramente sotto i colpi della svizzera Viktorija Golubic. L’elvetica, numero 46 del ranking WTA, si è imposta in tre set 5-7 6-3 6-2, invertendo la fragorosa inerzia di inizio gara.

La greca comincia la gara col ritmo giusto, infilando nel primo set il break decisivo al dodicesimo game. La numero 9 al mondo però, si scioglie sul più bello: nel secondo parziale Golubic strappa 7 game consecutivi dalle mani della greca. Tramortita dalle frustate della svizzera, Sakkari capitola definitivamente al set decisivo. Golubic sfiderà la russa Kalinskaya ai sedicesimi di finale.

US Open Raducanu da non crederci! Dalle qualificazioni alla finale US Open! 10/09/2021 A 02:25

Sugli altri campi, la detentrice del titolo Bianca Andreescu deve ricorrere al terzo set per scardinare l’ottima difesa di Alison Riske. 7-6(2) 5-7, 6-2 il risultato in favore della canadese, che ai sedicesimi se la giocherà a viso aperto con l’estone Kontaveit. Match sofferto anche per Coco Gauff: la baby prodigio a stelle e strisce supera Caroline Garcia in due ore e dieci minuti: decisivo anche in questo caso il terzo set, con Gauff che la spunta per 6-3 6(2)-7 6-1.

Tabellone femminile, i risultati della notte

Bianca Andreescu b. Alison Riske 7-6(2) 5-7 6-2

Beatriz Haddad Maia b. Mayar Sherif 6-3 6-0

Astra Sharma - Darja Kasatkina 4-3 (decisa a tavolino)

Angelique Kerber b. Katerina Siniakova 6-1 6(4)-7 7-5

Danielle Collins - Lauren Davis 6-1 (decisa a tavolino)

Viktoria Golubic b. Maria Sakkari 5-7 6-3 6-2

Paula Badosa b. Dajana Yamstrenska 6-4 2-6 6-2

Cori Gauff b. Caroline Garcia 6-3 6(2)-7 6-1

Raducanu come un treno, Sakkari si arrende: gli highlights

Tokyo 2020 La Osaka va di fretta: Golubic ko e terzo turno 26/07/2021 A 07:18