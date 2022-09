Tennis

Il dolce omaggio di Matteo Berrettini a Roger Federer: "Sei la ragione per cui gioco a tennis. Vederti piangere..."

LAVER CUP - Dopo la vittoria su Auger Aliassime, Matteo Berrettini nell'intervista post partita spiega al pubblico della O2 Arena cosa ha significato per lui assistere all'addio al tennis di Roger Federer: "Sei la ragione per cui gioco a tennis. Da bambino per vederti dal vivo a Roma provai ad entrare senza biglietto. Se penso che ieri piangevi sulla mia spalla ancora non ci credo".

00:01:36, 44 minuti fa