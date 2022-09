Tennis

Laver Cup 2022 - Stefanos Tsitsipas divora uno spento Diego Schwartzman: rivivi il match in 3'

LAVER CUP - Un match che fondamentalmente non c’è stato. Troppo ampio il divario di valori in campo tra Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman per poter assister ad una partita combattuta, ad una vera e propria partita di tennis ad alto livello, così come merita la Laver Cup e il contesto.

00:03:00, 26 minuti fa