Tennis

Laver Cup - Berrettini e Murray alla Holly e Benji: colpo in coppia. Poi Andy cade...

LAVER CUP - Incredibile colpo durante il doppio tra la coppia Berrettini/Murray e quella Auger-Aliassime/Sock. L'Azzurro e il britannico cercano e trovano il colpo in simultanea, con un tempismo incredibile anche se non voluto. Un colpo alla "Holly e Benji", come sottolineato dallo stesso Matteo!

00:01:05, 21 minuti fa