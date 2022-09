Tennis

Laver Cup - Super passante di Auger-Aliassime, Djokovic può solo guardare

LAVER CUP - Nel Day-3 grande sfida in singolare tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Il canadese s'inventa un passante da urlo, ingannando anche una vecchia volpe come Nole: il serbo lascia sfilare, ma la palla resta in campo.

00:00:29, 10 minuti fa