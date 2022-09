Matteo Berrettini: lui, riserva di lusso, chiamato a fare le veci dei mostri sacri Roger e Rafa, entrambi ritirati dopo le lacrime della prima giornata, è riuscito a riportare avanti il Team Europe con una sofferta vittoria sull’amico-rivale Felix Auger-Aliassime. In un remake della sfida di un anno fa a Boston, l’azzurro si conferma sul numero 13 al mondo 7-6 4-6 10-7, stroncando la rimonta innescata ieri dal Team World con De Minaur, Sock/Tiafoe e portando l’Europa avanti 4-2 (ricordiamo che alla seconda giornata i punti per la vittoria valgono doppio). A raccogliere i cocci di una notte tanto leggendaria quanto struggente , sul cemento della O2 Arena, ci ha pensato: lui, riserva di lusso, chiamato a fare le veci dei mostri sacri Roger e Rafa, entrambi ritirati dopo le lacrime della prima giornata, è riuscito a riportare avanti il Team Europe con una sofferta vittoria sull’amico-rivale. In un remake della sfida di un anno fa a Boston, l’azzurro si conferma sul numero 13 al mondostroncando la rimonta innescata ieri dal Team World con De Minaur, Sock/Tiafoe e(ricordiamo che alla seconda giornata i punti per la vittoria valgono doppio).

Ad

Un Berrettini abbastanza affannato ottiene il massimo dal 1° set: Auger-Aliassime non concede alcuna chance al romano per inserirsi nello scambio, e macina col servizio. Il canadese infatti, vince tutti i punti con la prima nei primi tre turni a battuta, costringendo Matteo all’approccio più conservativo: l’azzurro, dal canto suo, difende bene su una palla break al quarto game e riesce a invertire l’inerzia al tiebreak. Lì, Matteo fa suo un duello da capogiro: cinque set point lo avvicinano alla meta, ma poca lucidità in esecuzione tiene il primo set in sospeso fino al 12-11. La sesta occasione è quella buona: Auger-Aliassime inciampa,Matteo ringrazia dopo un’ora e 15 minuti di battaglia sudatissima.

Tennis Federer: "Mi ritiro, Laver Cup ultimo evento. Grazie a tutti..." 15/09/2022 ALLE 13:26

Berrettini decolla con la volée! Il punto più bello del 1° set

Nel secondo set però, i rapporti di forza del primo atto si ripristinano in favore del canadese, che punge finalmente l’azzurro al terzo gioco. Si conferma ingiocabile il numero 13 al mondo, che nemmeno nel secondo set concede alcuna palla break all’allievo di Santopadre, togliendosi pure lo sfizio nel complicare i turni a battuta dell’azzurro.

Berrettini inchioda Auger con un passante super. E Federer apprezza...

Ma una volta sigillato sul 6-4, il classe 2000 si inceppa: al super tiebreak Berrettini infila due mini break vitali e tiene a distanza di sicurezza il ritorno del canadese, che si arena definitivamente sul 10-7. Matteo festeggia nel migliore dei modi la sua seconda apparizione sul cemento della Laver Cup, mostrandosi più incisivo sui punti cruciali rispetto al suo avversario, nonostante una condizione fisica meno brillante.

La seconda giornata della competizione metterà al centro il tennista azzurro, che in serata è atteso al doppio di lusso al fianco di Novak Djokovic: proprio il serbo ha voluto regalare un antipasto della sfida tanto attesa, prendendosi la responsabilità del coaching per Matteo durante il match contro Auger-Aliassime.

Djokovic carica Berrettini: "Keep on, dai!"

LAVER CUP 2022: DOVE GUARDARLO IN TV E IN LIVE STREAMING

La Laver Cup 2022 sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed Eurosport Player, le nostre piattaforme streaming a partire da venerdì 23 settembre. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale per seguire i migliori tennisti del mondo e le ultime partite della carriera di Roger Federer. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi l’ultimo atto della leggendaria carriera di Roger Federer a partire dal 23 settembre 2022, giorno di inizio del torneo.

NOVITA' E DIETRO LE QUINTE ESCLUSIVE

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da Londra.

TUTTO CIÒ CHE TROVERETE SU EUROSPORT.IT, LA NOSTRA APP E I SOCIAL

Segui la Laver Cup su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte dell’ultima competizione a cui prenderà parte Roger Federer.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I

Twitter I Instagram I TikTok

Federer si ritira: i 10 colpi di Roger che ci hanno fatto emozionare

Tennis Laver Cup: Federer, Nadal, Djokovic e Murray insieme nel Team Europe 22/07/2022 ALLE 09:04