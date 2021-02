Tennis

Tennis, Great Ocean Road Open: Sinner supera Khachanov al tie-break: lo smash che vale la finale

TENNIS - Dopo 33 anni due italiani si sfideranno in una finale ATP. Dopo Travaglia anche Sinner strappa il pass per l'ultimo atto grazie al successo in semifinale contro Karen Khachanov per 7-6 4-6 7-6

