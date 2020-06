Nick Kyrgios: "L’ATP vuol disputare lo US Open a ogni costo ed è un atteggiamento egoistico"

Dal nostro partner OAsport.it

Un fronte decisamente diviso. Il mondo del tennis si sta interrogando su una possibile ripresa del circuito internazionale. Secondo quanto è previsto, tutto è sospeso fino al termine di luglio e il 15 giugno i gestori di ATP e WTA comunicheranno la loro decisione.

In particolare, a tenere banco in quest’ultime settimane, è l’organizzazione dello US Open, previsto dal 31 agosto al 13 settembre a New York. Secondo l’USTA (Federazione tennistica americana), il torneo si terrà senza pubblico sicuramente e prima del via saranno in programma controlli preventivi per evitare di avere casi positivi. Inoltre, vi sono altre proposte: staff ridotti per i giocatori con il torneo che fornirà loro massaggiatori, fisioterapista e ulteriori professionisti di cui potrebbero avere bisogno durante la loro permanenza negli Stati Uniti. Per tutti i giocatori sarà disponibile una sede di alloggio centralizzata per limitare al massimo gli spostamenti. Vi saranno continui controlli della temperatura corporea, l’accesso agli spogliatoi vi sarà solo nel giorno della partita e non durante gli allenamenti e aspetto importante potrebbe essere che i match saranno al meglio dei 3 set.

I giocatori però hanno manifestato tante perplessità, accusando gli organizzatori di forzare la mano. Tra questi vi è l’australiano Nick Kyrgios che, su Twitter, ha espresso un parere molto chiaro: “L’ATP sta cercando di far giocare lo US Open a tutti i costi. E’ un atteggiamento egoistico visto quanto sta accadendo. Ovviamente, per via della pandemia, ma anche per le proteste che ci sono per le strade. Dobbiamo superare queste sfide insieme, prima di pensare a giocare a tennis“, le parole del tennista oceanico, che ha poi ha rivolto una domanda a Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer: “Pensate che lo Slam a New York deve disputarsi?”.

