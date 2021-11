Novak Djokovic e Daniil Medvedev sono pronti a sfidarsi per la decima volta in carriera (bilancio di 5-4) nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Ecco le parole dei due giocatori dopo le rispettive sfide di sabato contro il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco Alexander Zverev.

Le parole di Novak Djokovic

Djokovic: "Numero 1? Incredibile aver superato il mio idolo Sampras"

Le parole di Daniil Medvedev

Abbiamo già giocato molte partite, ma ogni incontro è diverso. Non è così importante che nel confronto diretto si sia 8-0 o 10-0. Ogni partita ti aiuta a livello tattico e mentale. Per esempio, la finale degli Australian Open mi ha aiutato tantissimo al momento di affrontare quella degli US Open. Vincere il primo Slam pochi mesi fa mi aiuterà nella partita di domenica. Sono certo che Nole tenterà di cambiare qualcosa e di non ripetere gli errori di Flushing Meadows. Così è il tennis. Contro alcuni hai vinto alcuni mesi prima e puoi prendere confidenza con questo, con Novak sai che può batterti anche se l’hai battuto prima. La maggior parte delle volte in cui ho giocato contro di lui era il numero uno. È sempre una sensazione incredibile e una grande sfida".

