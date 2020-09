Sara Errani si sbarazza di Monica Puig e accede al secondo turno del Roland Garros. Gran vittoria da parte della tennista bolognese: 6-2 6-1 il punteggio finale dopo solamente 53' minuti di gioco. Prosegue liscio il cammino di Errani al Roland Garros, dopo i tre turni di qualificazione (contro Gorgodze, Guerrero Alvarez e Martincova) superati senza mai perdere un set. Grande prestazione per la 33enne tennista italiana, che ha servito l'85% di prime in campo e ha concesso solamente 10 punti in risposta all'avversaria. Nel secondo turno Errani affronterà la vincente del match tra Bertens e Zavatska.

Match iniziato alla grandissima per Sara, che nel primo game della partita ha subito trovato il break e tenuto il servizio nel gioco successivo. Il secondo break del secondo set è arrivato sul punteggio di 3-1 in favore dell'italiana, che ha chiuso il set con il punteggio di 6-2. La Puig è riuscita a tenere il servizio nel primo game della seconda partita, ma da quel momento in poi non c'è stata più storia: tre break e nessun tentennamento al servizio per la Errani, che ha chiuso il set con un 6-1 che non ammette discussioni. Prima vittoria per la bolognese contro Monica Puig, dopo quattro sconfite in altrettanti precedenti.