Nick Kyrgios sta disputando il torneo di Diriyah, in Arabia Saudita, dove è stato eliminato al primo turno del singolare ma parteciperà al torneo di doppio con Tsitsipas. In conferenza stampa l'australiano ha confermato la sua presenza al Roland Garros 2023: "La mia ragazza vuole vedere Parigi, quindi ci sarò. E poi guadagnare qualche soldo in più non fa mai male. Certo, avrei preferito rimanere a casa, ma so di poter raggiungere ottimi risultati anche su una superficie come la terra, ma ripeto che giocherò solo per la mia ragazza".

Nel corso della conferenza, Kyrgios ha avuto parole di rispetto per Novak Djokovic, che ha difeso nella sua battaglia per la partecipazione all'Australian Open: "Lo sport esiste per unire le persone, non per dividerle. Nessun torneo può essere considerato tale se lui non c'è. Siamo molto fortunati ad averlo nel circuito e poterci ancora una volta confrontarci con lui in un torneo così grande." Poi conclude: "Djokovic è ancora il miglior tennista al mondo".



