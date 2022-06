Tennis

Roland Garros, Pennetta e Schiavone vincono il torneo Legends femminile: il match point

Partita durissima contro Gisla Dulko (ex compagna di doppio di Flavia Pennetta) e Gabriela Sabatini: le due argentine partono meglio, ma le azzurre non mollano e rimontano, fino alla vittoria per 1-6 7-6 6-10. Il trofeo Legends del Roland Garros è di Flavia e Francesca!

00:00:39, 35 minuti fa