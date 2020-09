La seconda esperienza Slam di Gianluca Mager si conclude come la prima: fuori all'esordio contro un avversario serbo, ma comunque a testa alta. Un mese fa, a New York, dall'altra parte della rete Miomir Kecmanovic, a Parigi la testa di serie numero 22 del tabellone, Dusan Lajovic. Sul campo 9 il risultato finale è 6-4 7-6(4) 4-6 6-1 a favore del tennista di Belgrado . Al tramonto del day 3 sono, dunque, sei gli italiani che accedono al secondo turno del Roland Garros : Sinner, Travaglia, Cecchinato, Giustino, Sonego e Berrettini. E' record sulla terra francese in era Open.

Nell'inedita sfida tra il finalista del Masters di Montecarlo 2019 e il ligure n° 89 del mondo il primo set si decide nel primo game: il break di Lajovic non viene più recuperato da Mager. Nel secondo parziale il serbo ha un passaggio a vuoto sul 4-2, 40-15: su due chance per il possibile 5-2, l'azzurro prende le misure e si porta sul 6-5. Il campo è umido, pesante e irregolare, Lajovic chiede al giudice di sedia di intervenire con la pulizia delle linee che viene prontamente concessa: la pausa di 5 minuti ristabilisce le gerarchie e Gianluca cede in un tie-break condito da troppi errori. La pioggia interrompe il match per circa due ore. Al rientro il 25enne di Sanremo è più aggressivo in risposta, alza le percentuali della prima, mette la freccia nel nono game e dopo aver salvato due palle break sul 5-4 accorcia lo svantaggio: 2 set a 1. Nel quarto parziale Lajovic è una furia: 32 punti a 18 che non lasciano spazio a repliche. Per Mager tutta esperienza da mettere in valigia.