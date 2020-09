Maturo, cinico, spietato. Matteo Berrettini, con un esordio degno della testa di serie numero 7, cancella qualsiasi potenziale insidia di un primo turno non banale contro Vasek Pospisil e dà appuntamento al sudafricano Harris. Per la prima volta nell'Era Open sei italiani raggiungono il secondo turno del Roland Garros, nove se aggiungiamo Trevisan, Errani e Paolini. A Sinner, Travaglia, Cecchinato, Giustino e Sonego, si aggiunge il tennista romano che domina il canadese per 6-3 6-1 6-3 in un'ora e 48 minuti.