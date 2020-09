Buona la prima per Rafael Nadal, atteso nella sua casa dopo il ko di Roma. Già, perché Nadal che perde una partita sul rosso in un torneo importante è sempre un notizia, anche quando questa, in fondo, arriva dopo mesi di inattività.

Ecco perché c’era curiosità oggi nel seguire il suo esordio al Roland Garros. Non tanto per la minaccia in sé portata la bielorusso Gerasimov – poco credibile – quando per vederlo per la prima volta alla prese con la ‘sua terra’, versione autunnale. Una terra pesante. Una terra più lenta. Una terra meno incline a fornire alti rimbalzi alle sue rotazioni, smorzate dall’umidità e dal freddo. E non a caso quello di Rafa è stato un esordio a rilento. A marce basse, nell’attesa di ingranare l’allungo giusto; ma senza strappare e affaticare eccessivamente un motore ancora da scaldare. Gerasimov èinfatti rimasto tutto sommato in partita per due set, chiusi da Rafa con due singoli break chirurgici – quinto gioco nel primo, terzo gioco nel secondo – e che hanno messo l’avversario spalle al muro.

Rafael Nadal (Roland-Garros 2020)

Un Gerasimov il cui merito però è stato quello di provare a reagire a inizio terzo, quando un break a sorpresa – sia dei pochi spettatori che di Nadal – minacciava più che altro di lasciare Rafa su un campo in cui il calar del sole prometteva ancora più freddo. Ci si è messa allora un po’ di fortuna – o sfortuna per Gerasimov, a voi la scelta – con una mezza distorsione alla caviglia destra del bielorusso proprio nel momento chiave. Fisioterapista, medical time-out, ma dalla ripresa del gioco Gerasimov non si è praticamente più mosso: 6-0 il parziale a favore di Rafa per il 6-4 6-4 6-2 che ha consegnato al maiorchino il secondo turno contro l’americano Mcdonald. Anche quello, in fondo, sarà più che altro un allenamento agonistico. Per capire se Rafa vorrà scalare qualche marcia in vista del terzo turno potenziale, quando Nishikori o Travaglia, in qualche modo, si presenteranno nonostante tutto come avversari di già una categoria superiore rispetto ai due affrontati nelle prime uscite.

