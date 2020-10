In termine di attesa per la testa di serie più alta in campo oggi nel tabellone femminile, davvero nessun problema per Sofia Kenin. La vincitrice dell’ultimo Australian Open ha scherzato con la qualificata rumena Irina Bara. Troppo superiore la Kenin che ha spazzato via in poco più di un’oretta la propria avversaria: 6-2 6-0. Kenin accede così agli ottavi, dove troverà la francese Fiona Ferro, vincitrice di una lunghissima battaglia contro la romena Tig sul centrale. Ci sono volute quasi 3 ore alla Ferro per avere la meglio sulla Tig: 7-6 4-6 6-0, con la romena che è crollata ma solo al terzo set.

Decisamente più tosta è stata la battaglia tra Ons Jabeur e Aryna Sabalenka. La caduta è quella della testa di serie n°8, che si arrende a Jabeur per 7-6 2-6 6-3 in 2 ore e 4 minuti. Per Jabeur si confermano così le buone sensazioni e la crescita che si era già vista in Australia quest’anno, dove arrivò addirittura ai quarti di finale. La tunisina agli ottavi non sfiderà però Garbine Muguruza. La spagnola cade a sorpresa nella sfida contro Danielle Collins, in un match interrotto sul nascere per pioggia e proseguito solo dopo la partita di Novak Djokovic. Muguruza sembrava avere l'incontro in mano nel terzo set quando si era portata sul 3-0 con due break, prima di crollare clamorosamente in vista dello striscione del traguardo. La statunitense vince così per 7-5 2-6 6-4.

Fa festa anche Shuai Zhang. La cinese vince due set molto tirati contro la wild-card francese Clara Burel: 7-6 7-5. Per la Zhang arriva Petra Kvitova.

La sua volte vincitrice di Wimbledon, che qui in carriera vanta come miglior risultato solo una semifinale nel 2012 e non è mai andata oltre gli ottavi di finale in tutte le altre occasioni cui ha preso parte al torneo, ha quest'anno una buona chance. Kvitova è riuscita ad avere la meglio infatti della promettente canadese Leylah Fernandez. Fernandez che nel primo set era stata avanti 5-2, ma che ha subito sul più bello però il rientro di Kvitova. La ceca è così passata per 7-5 6-3 e trova agli ottavi di finale appunto la Zhang; e poi eventualmente una tra Badosa e Siegmund.

Sulla roulette del casinò Ostapenko infatti hanno smesso di girare i numeri giusti che avevano permesso di sbancare facilmente nel testa a testa con la Kvitova; e così, oggi, la campionessa del 2017, si è arresa alla spagnola Paula Badosa per 6-4 6-3.

Laura Siegmund invece prosegue l'ottimo torneo e dopo essere sopravvissuta alla Mladenovic al primo turno (la francese era nettamente avanti nel primo set), ha superato oggi Petra Martic, testa di serie n°13, per 6-7 6-3 6-0, garantendosi appunto il pass per la sfida alla Badosa.

