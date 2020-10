Tennis

Roland Garros: Sonego, il match-point con Fritz, 19-17!

Al termine di una partita incredibile, il tennista di Torino conquista il tie-break più lungo della storia della terra battuta per 19-17: Fritz battuto in tre set e primi ottavi in carriera per Sonego in un torneo dello Slam.

