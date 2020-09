C’erano cinque azzurri impegnati nel secondo turno di qualificazione al Roland Garros 2020: 3 avanti, 2 fuori. Bilancio positivo dunque per la giornata che vede Cecchinato, Marcora e Giustino qualificarsi per il terzo e decisivo turno , mentre salutano Moroni e Giannessi.

Partiamo dai vincitori e dal più quotato degli azzurri in questione, Marco Cecchinato . Dopo la bella vittoria al primo turno su Gulbis nella prestigiosa sfida tra due semifinalisti, Cecchinato conferma il buon feeling con la terra rossa parigina rifilando al francese Lestienne un sonoro 6-2 6-3. Per Marco si aprono così i cancelli del match decisivo: sfiderà il belga Coppejans; un precedente al Challenger di Torino nel 2015, Cecchinato vinse in 2 set.

Fa festa anche Roberto Marcora che passa su un altro francese, Tristan Lamasine. Per Marcora vittoria in 3 set: 7-6 3-6 6-3. Marcora cerca quella che sarebbe la sua prima apparizione in carriera nel main draw di uno slam sfidando Benjamin Bonzi: ci ha già vinto nel 2018 sulla terra di Lione ma ha perso qualche settimana fa al Challenger di Cordenons in 2 set. Cerca dunque la rivincita.