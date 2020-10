Tennis

Rolang Garros, Carreno Busta attacca Djokovic: "Chiede sempre l'assistenza medica"

Lo spagnolo, sconfitto in quattro set dal serbo, non è convinto dei problemi fisici lamentati dall'avversario (spalla e collo) e lo attacca per il suo comportamento durante il match.

