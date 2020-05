YouSayWePlay speciale Roland-Garros: decidi tu le partite da guardare su Eurosport

Durante il periodo in cui si sarebbe dovuto disputare il Roland Garros 2020, Eurosport vi dà la possibilità di aiutarci a decidere come riempire questo vuoto con la nuova iniziativa #YouSayWePlay.

Mentre il piatto forte sulla terra rossi di Parigi è stato rinviato a causa della pandemia da Coronavirus, Eurosport ha deciso di celebrare comunque le due settimane di Roland Garros riempiendo così il vuoto.

L'iniziativa You Say We Play si svolgerà dal 25 maggio al 7 giugno e permterrà ai fan di votare alcune delle migliori partite e azioni del torneo negli ultimi tre decenni.

Roland-Garros #YouSayWePlay - Vota le più belle partite della storia del Roland Garros e poi guardale su Eurosport

Ogni giorno ci si concentrerà su un nuovo tema e gli utenti avranno la possibilità di votare le loro partite preferite che coinvolgono i giocatori che più desiderano vedere in azione.

Attraverso la TV e i device digitali ogni giorno da lunedì 25 maggio, si può contribuire a modellare la nostra programmazione votando la partita classica che si vuole vedere trasmessa.

- La prima settimana, dal 25 al 31 maggio, avrà uno spazio di programmazione di tre ore tra le 18:00 e le 21:00.

- La seconda settimana, dall'1 al 7 giugno, lo spazio di programmazione verrà ampliato a 5 ore, tra le 13:00 e le 18:00.

Gli highlights delle due partite più popolari di ciascun tema verranno trasmessi ogni giorno durante la prima settimana, mentre fino alle prime tre partite di ciascun tema verranno mostrate ogni giorno durante la seconda settimana.

Le partite più popolari, votate dai fan e quindi il programma di ogni giorno, saranno svelate su Eurosport 1 alla fine di ogni episodio (i risultati per la prima puntata di lunedì 25 maggio saranno annunciati la sera prima alla fine di "Players' Cut", dalle 19 alle 22). I risultati delle votazioni saranno disponibili anche sui social media di Eurosport.

Questi i temi che saranno votati durante il periodo del torneo:

Prima settimana

25 maggio - Le grandi sorprese

26 maggio - I match "maratona"

27 maggio - I francesi preferiti

28 maggio - Best of Serena Williams

29 maggio - I volti nuovi

30 maggio - Le finali maschili del passato

31 maggio - Quelli che hanno vinto una sola volta

Seconda settimana

1 giugno - Gli scontri controversi

2 giugno - Le rimonte epiche

3 giugno - Best of semifinali maschili

4 giugno - Le finali femminili del passato

5 giugno - Best of finali maschili

6 giugno - Best of finali femminili del 21esimo secolo

7 giugno - Le grandi finali di Rafa Nadal

