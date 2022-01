aspettare lunedì per capire se a Novak Djokovic verrà effettivamente concessa la possibilità di entrare in Australia (dopo il ricorso), o se dovrà tornare a casa ( Mentre la situazione in Australia è ormai chiara e bisogneràper capire se a Novak Djokovic verrà effettivamente concessa la possibilità di entrare in Australia (dopo il ricorso), o se dovrà tornare a casa ( a questo link la situazione aggiornata in tempo reale ), a tenere banco c'è anche la questione sul futuro della stagione.

Alcuni altri Paesi stanno attuando politiche sempre più simili a quelle australiane, come gli Stati Uniti ad esempio, sede a fine stagione dello US Open. Ma dalla Francia, dove tra maggio e giugno si disputera il prossimo torneo dello slam, il Roland Garros, arrivano rassicurazioni importanti per Djokovic e per chi come lui ha scelto di non procedere con la vaccinazione. E' il ministro dello sport francese Roxana Maracineanu ad affermarlo, con un intervento alla radio France Info: "Ci sono protocolli che permettono a chi non è vaccinato come Djokovic di entrare nel Paese. In Francia non abbiamo le stesse regole che ci sono in Australia. Un atleta non vaccinato può competere esattamente come gli altri. Ci saranno dei protocolli, ma potrà essere al Roland Garros".

Speranze dunque per Djokovic, almeno per le regole del momento, di poter provare a inseguire il 21° titolo slam già a maggio al prossimo Roland Garros. La questione però è tutt'altro che banale. Se gli Stati Uniti attueranno politiche simili in termini di rigidità a quelle australiane, Djokovic potrebbe rischiare di saltare tutta la prima parte di stagione, con i tornei di Indian Wells (dove il protocollo già adesso presenta la regola tutti vaccinati) e Miami, ovvero i primi due Masters 1000 dell'anno. Insomma. La situazione, per il futuro del serbo, è ancora tutta in divenire.

