10:00 - Djokovic rischia il ban dall'Australia per 3 anni

Spunta anche una clamorosa indiscrezione. La professoressa di diritto pubblico all'Università di Sydney, Mary Crock, è intervenuta sul caso ai microfoni dei media australiani: Djokovic rischia di non poter entrare in Australia per i prossimi tre anni. La legge locale è molto rigorosa in termini di politiche di immigrazione e questa è la pena prevista per chi viene trovato in possesso di un visto irregolare. Si tratterebbe di un durissimo colpo per il numero 1 al mondo, che ha vinto lo Slam nella terra dei canguri per ben nove volte e che ha conquistato in carriera 20 prove totali dello Slam, proprio come Roger Federer e Rafael Nadal.

Ad

9:50 - Il tweet di Nick Kyrgios

Australian Open Papà Djokovic: "Umiliando Novak, umiliano la Serbia" UN' ORA FA

"Io sono assolutamente d'accordo che il Covid vada affrontato e combattuto, e infatti sia io che la mia famiglia ci siamo vaccinati per difendere noi stessi e il prossimo, ma ritengo che il mondo in cui l'Australia si stia comportando con Nole sia davvero pessimo. Nole è uno dei più grandi campioni di sempre, e soprattutto è un essere umano: cercate di comportarvi meglio".

9:45 - Le parole della moglie Jelena

La moglie di Novak, intanto si è fatta sentire sui social. In un tweet nel giorno del Natale ortodosso, ha voluto ringraziare chi si sta mobilitando per il marito: "Grazie a tutti voi che state facendo sentire l'amore per mio marito. Sto cercando di respirare profondamente per mantenere la calma e cercare di comprendere quello che sta accadendo. Credo che l'unica legge che tutti debbano rispettare, attraverso qualunque confine, sia quella dell'amore e del rispetto per gli esseri umani. Amore e perdono non sono mai un errore ma una grande forza".

9:40 - Il governo scarica Djokovic: "Può andarsene quando vuole"

Le autorità australiane negano che Djokovic sia tenuto in stato detentivo, come invece denunciato dall'entourage del tennista serbo. "Il signor Djokovic non è detenuto in Australia, è libero di andarsene quando vuole e la polizia di frontiera lo aiuterebbe a farlo", ha detto il ministro dell'Interno Karen Andrews, parlando all'emittente Abc.

Papà Djokovic: "Umiliando Novak, umiliano la Serbia"

9:35 - Breve recap delle puntate precedenti

Novak Djokovic è stato fermato mercoledì al suo arrivo all'aeroporto di Melbourne per problemi riscontrati col suo visto di ingresso. Il 20 volte campione Slam aveva inizialmente ottenuto un'esenzione vaccinale dagli organizzatori del torneo, che inizierà il prossimo 17 gennaio, ma questa non è stata ritenuta sufficiente dalla polizia di frontiera. Il Djoker al momento si trova al Park Hotel di Melbourne (albergo utilizzato dalle autorità israeliane per ospitare gli immigrati). I suoi legali hanno inoltrato ricorso e quindi il suo caso deve essere giudicato prima di rispedirlo a casa. Al momento la data che circola è quella di lunedì mattina alle 10 locali (la mezzanotte italiana). Il ricorso sarebbe stato depositato in tribunale a tempo di record e inizialmente il giudice preposto aveva comunicato che sarebbe stato difficile restare nei tempi, ma poi si è arrivati all'accordo per data e orario, esattamente a una settimana dall'inizio del torneo.

9:30 - Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata in cui seguiremo passo passo il caso sportivo e mediatico del momento, ossia la possibilità per Novak Djokovic di disputare o meno gli Australian Open. Vi ricordiamo che il primo Slam dell'anno è un'esclusiva di Eurosport e potrete seguirlo live in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming sulle piattaforme e che vi forniranno una copertura integrale di tutti i campi.

Nadal: "Djokovic deve accettare le conseguenze delle sue decisioni"

Australian Open Madre Djokovic: "Mio figlio trattato come un prigioniero" 14 ORE FA