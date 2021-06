Tennis

Internazionali d'Italia, rivivi Sinner-Nadal al Roland Garros 2020: dalla demi-volée a 360° al lob

INTERNAZIONALI D'ITALIA - Terza sfida tra Nadal e Sinner nel giro di nove mesi: la prima risale allo scorso settembre quando a Parigi Jannik riuscì a mettere in difficoltà lo spagnolo nei primi due set, anche se poi Rafa ebbe la meglio e approdò in semifinale. Ecco come è andata.

00:02:18, 12/05/2021 A 10:03