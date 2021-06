Cecchinato impiega un set per carburare, poi strappa il ticket per il secondo turno del suo quinto Roland Garros: il tennista palermitano supera il giapponese Yasutaka Uchiyama 3-6 6-1 6-2 6-4, confermando l’ottimo stato di forma mostrato a Parma.

Il Giapponese cerca di tenersi a galla con qualche servizio vincente e approfitta di qualche incertezza a rete del palermitano, strappa e conferma il primo break della gara allungando il parziale a 4-1. Da lì Uchiyama conferma tutti i suoi turni a servizio e naviga tranquillamente verso la vittoria del primo set (6-3).

In avvio Cecchinato regala troppo, il suo è un inizio contratto e contrassegnato da scambi troppo frettolosi. Tuttavia c’è un abisso tra i due livelli di esperienza su questa superficie e ciò emerge chiaramente durante il secondo set: Cecchinato comincia a guadagnare campo e ribalta il quarto gioco prima in smash poi con un rovescio lungolinea; il palermitano rifila due break consecutivi e si impone per 6-1.

Una volta che gli scambi superano i 5/6 colpi, i limiti del giapponese affiorano palesemente: l’azzurro trova un break immediato in apertura di terzo set, capitalizzando ai vantaggi un doppio fallo dell’avversario. Una volta trovata la giusta profondità per mettere in crisi il giapponese, il match si mette in discesa.

Nel quarto set Cecchinato si toglie dai guai con un repentino contro-break. Il break di vantaggio arriva al settimo gioco, con Cecchinato che sorprende il giapponese tramite un passante a filo di linea. Uchiyama annulla due match-point, ma Cecchinato ai aggiudica il set nel proprio turno a servizio (6-4).

Di certo il sorteggio è stato clemente per Cecchinato: nel 2021, Uchiyama ha vinto solo 3 match su 13 disputati. Il tennista siciliano ha disputato una gara a sprazzi nervosa, ma una volta trovato il giusto flow ha fatto valere la differenza di tasso tecnico. Sarà il match del secondo turno contro De Minaur - che ha eliminato l'azzurro Travaglia in tre set - a dirci se Cecchinato potrà eguagliare la corsa del 2018, quando raggiunse la semifinale dell’Open su terra francese.

