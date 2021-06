Tennis

Roland Garros con Roberta Vinci. Fognini, occasioni come queste potrebbero non passare più

ROLAND GARROS - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono della chance non sfruttata da Fabio Fognini in questo Roland Garros e di come le giornate no si possano anche girare. Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 20:00.

00:02:34, 36 minuti fa