Si ferma al 1° turno il primo Roland Garros della carriera di Elisabetta Cocciaretto. La tennista azzurra, ripescata come lucky loser, si è arresa per 6-1 6-3 alla romena Ana Bogdan, n°102 della classifica mondiale.

Una chance potenziale non sfruttata da Cocciaretto, che affrontava una giocatrice più esperta – 9 anni più anziana di lei – ma non certo impossibile, considerando anche una classifica WTA quasi simile (la marchigiana è n°113 del mondo).

Cocciaretto ha giocato però una partita un po’ troppo contratta, evidentemente limitata anche dalle condizioni fisiche non ottimali. L’azzurra infatti si presentava con un fastidio al ginocchio sinistro che già nelle qualificazioni le aveva causato noie; e la vistosa fasciatura odierna ne era un’ulteriore prova. Cocciaretto ha avuto tantissimi problemi negli spostamenti laterali, sia sul lato del dritto che sul lato del rovescio, dove i back difensivi sulle accelerazioni dell Bogdan sono stati quasi sempre colpiti in ritardo con esecuzioni troppo lente e troppo corte.

Cocciaretto ha visto sfuggire via il primo set in meno in mezz’oretta esatta con un 6-1 perentorio senza particolari chance. Nel secondo parziale la marchigiana ha trovato una reazione d’orgoglio, con un paio di chance per strappare il break di vantaggio a una Bogdan meno incisiva al servizio. La romena si è però ben difesa e con l’allungo decisivo del settimo gioco ha strappato la battuta alla Cocciaretto per il 6-1 6-3 finale che la premia di un secondo turno presumibilmente contro Naomi Osaka (impegnata con Patricia Tig al momento della stesura di questo articolo).

Per Cocciaretto resta così la prima esperienza di sempre nel tabellone principale al Roland Garros, un assegno da 60mila euro con cui far partire la stagione e una discreta lezione da mettersi nel bagaglio per il futuro: dopo un 2020 caraterizzato dalla pandemia, il suo 2021, di fatto, sarà il primo vero anno da professionista nel tennis femminile.

