Tennis

Roland Garros - Fognini fa mea culpa: "Sono stupido e mi complico la vita da 40-0 o 40-15. Ho perso giustamente"

ROLAND GARROS - Il tennista ligure, dopo la sconfitta al terzo turno di Parigi contro Federico Delbonis, non cerca alibi e fa autocritica per aver interpretato male i momenti chiave del match e per una prestazione complessivamente negativa.

00:01:48, 8 minuti fa