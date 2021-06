Roland Garros

Gran derby a Parigi tra Jannik Sinner, reduce dal primo turno da brividi con Herbert , e Gianluca Mager. L'altoatesino viene messo in difficoltà dal ligure, molto generoso, ma la spunta in quattro set per 6-1 7-5 3-6 6-3. E' lui il quarto italiano al terzo turno dopo Fognini Musetti : sfiderà lo svedese Ymer, altro Next Gen battuto alle Finals del 2019 a Milano e in parità nei precedenti (1-1). Sinner tiene sotto pressione Mager fin dalle prime battute. Il gioco del tennista di Sanremo, pulito e senza variazioni, mette in palla il ragazzo di Sexten, il cui ritmo è devastante: il primo set si esaurisce in 22 minuti di no contest, con una velocità di gambe e di testa superiore del classe 2001.